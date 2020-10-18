Азербайджан привержен режиму гуманитарного прекращения огня, но оставляет за собой право принять ответные меры - МИД (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В очередной раз продемонстрировав добрую волю, Азербайджан 18 октября согласился на гуманитарное прекращение огня согласно принципам гуманизма.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Отмечается, что сразу после объявления о достижении соглашения вооруженные силы Армении в 00:02 по местному времени обстреляли из минометов и артиллерийских установок город Джабраил в Азербайджане, а также освобожденные села вдоль реки Араз в Джебраильском районе. Армянские вооруженные силы, нарушившие ночью с 00:05 до 03:25 режим прекращения огня, с использованием крупнокалиберного оружия обстреляли азербайджанские позиции в Гедабекском и Товузском районах Азербайджана на государственной границе.

"Несмотря на соглашение о прекращении огня, вооруженные силы Армении, сохранявшие в ночное время напряженную обстановку на линии фронта, в 07:00 утра предприняли попытку наступления в направлениях Агдере, Физули, Гадрут и Джабраил.

Грубое нарушение Арменией режима гуманитарного прекращения огня после второго его объявления демонстрирует продолжающуюся агрессивную политику Армении в отношении Азербайджана и ее безразличие к урегулированию конфликта путем переговоров. Это также демонстрирует неуважение со стороны Армении к усилиям посредников, стремящихся достичь режима гуманитарного прекращения огня.

Азербайджан привержен режиму гуманитарного прекращения огня, но оставляет за собой право принять ответные меры для защиты своего гражданского населения и позиций", - отметили в МИД.