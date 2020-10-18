ВС Армении выпустили два снаряда по школе в Тертере
ТЕРТЕР /Trend/ - ВС Армении вновь обстреляли Тертерский район, сообщает в воскресенье корреспондент Trend с фронтовой зоны.
Начиная с ночи, на город наносились удары из тяжелой артиллерии.
Два снаряда попали в городскую школу № 1 имени Асада Мамедова. В результате чего школе нанесен серьезный ущерб.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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