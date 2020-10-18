Кыргызские интернет-порталы: Ракетный обстрел Арменией Гянджи - военное преступление

БАКУ /Trend/ - Кыргызские интернет-порталы goldenbridgenews.com и turktoday.info называют обстрел Арменией центральных районов Гянджи, находящихся за пределами линии фронта, военным преступлением.

Как сообщает Trend, порталы, ссылаясь на официальный Твиттер главы отдела по вопросам внешней политики администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева пишут:

"Предательский и зверский ракетный удар Армении по мирному населению в Гяндже является признаком слабости и отчаяния военно-политического руководства Армении перед лицом поражения на поле боя", - пишут интернет-порталы.

Отмечается, что в результате ракетного обстрела Арменией населенных пунктов в центральной части Гянджи погибли более 10 человек, более 40 получили ранения, а также был нанесен большой ущерб многочисленным объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

Кыргызские интернет-порталы пишут, ссылаясь на Хикмета Гаджиева: "По данным ANAMA, по Гяндже были выпущены тактические баллистические ракеты SCUD/Elbrus. Об этом свидетельствуют найденные на месте происшествия снаряды. Нацеливание ракет SCUD на густонаселенные мирными жителями районы свидетельствует о полной безнравственности и шизофреническом мышлении армянского военно-политического руководства", - отмечают порталы.