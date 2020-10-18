Азербайджанский солдат захватил позиции армянского спецназа (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Силы специального назначения, брошенные в окопы вооруженными силами Армении в качестве последних сил, вынуждены бежать, не в силах противостоять атаке азербайджанских солдат, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В представленном видео видно, как солдаты азербайджанской армии с использованием бронетехники прогнали армянский спецназ.

На последнем кадре видео отчетливо видно, как азербайджанский солдат продвигается к этим позициям после выхода из окопов противника.