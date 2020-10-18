Председатель Великого национального собрания Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 октября председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь председателя Великого национального собрания Турции был построен почетный караул.

Мустафу Шентопа встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли и другие официальные лица.

(Текст: Кямаля Сеидова.)