Госкомиссия: Информация об обнаружении захваченного в 1992 году азербайджанского военнослужащего не соответствует действительности

БАКУ /Trend/ - Распространенная в социальных сетях информация о том, что азербайджанский военнослужащий, захваченный в 1992 году, при освобождении азербайджанской армией города Физули, был найден прикованным цепью в подвале одного из городских зданий, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Госкомиссия просит граждан с осторожностью подходить к таким щекотливым вопросам, ссылаться только на официальные данные соответствующих государственных органов и не распространять неточную информацию.