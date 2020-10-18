Госкомиссия: Информация об обнаружении захваченного в 1992 году азербайджанского военнослужащего не соответствует действительности

Политика 18 октября 2020 17:35 (UTC+04:00)
Госкомиссия: Информация об обнаружении захваченного в 1992 году азербайджанского военнослужащего не соответствует действительности

БАКУ /Trend/ - Распространенная в социальных сетях информация о том, что азербайджанский военнослужащий, захваченный в 1992 году, при освобождении азербайджанской армией города Физули, был найден прикованным цепью в подвале одного из городских зданий, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Госкомиссия просит граждан с осторожностью подходить к таким щекотливым вопросам, ссылаться только на официальные данные соответствующих государственных органов и не распространять неточную информацию.

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