Президент Ильхам Алиев: ВС Азербайджана подняли над древним Худаферинским мостом азербайджанский флаг (ВИДЕО)
БАКУ / Trend/ - Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах –это Азербайджан!
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал на своей странице "Twitter".
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Президент Ильхам Алиев: ВС Азербайджана подняли над древним Худаферинским мостом азербайджанский флаг (ВИДЕО)
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