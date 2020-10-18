Пленные армянские военнослужащие выразили благодарность за отношение к ним в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Секретарь Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Исмаил Ахундов посетил больницу, где проходят лечение Арег Саргсян (13.11.2001), Нарек Амирджанян (23.05.2001), Альберт Микаелян (07.09.2001). Они попали в плен во время военных действий, начатых ВС Армении против Азербайджана, грубо нарушив режим прекращения огня, сообщает Trend со ссылкой на Госкомиссию.

В ходе визита секретарь комиссии поинтересовался состоянием раненых армянских военнослужащих, обращением с ними, лечением и условиями содержания.

Армянские военнослужащие сказали, что довольны обращением, проявленным к ним в Азербайджане, отметив, что с лечение проходит нормально, они выразили благодарность.

Руководствуясь соответствующими положениями международного гуманитарного права, с семьями двух раненых армянских военнослужащих во время их посещения связались по телефону. Для Альберта Микаеляна, заявившего, что члены его семьи не помнят их номера телефонов, было созданы условия для связи со своими близкими посредством видеообращения, чтобы проинформировать их о своем состоянии и обращении с ним.

Армянские военные выразили благодарность за визит, особенно за телефонный контакт с членами семьи.