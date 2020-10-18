Минобороны Азербайджана: Батальон 527-го полка ВС Армении отказывается от участия в боях

БАКУ /Trend/ - Потерпевший в ходе тяжелых боев большие потери в живой силе и военной технике, стрелковый батальон 527-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении практически парализован.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, среди убитых и раненных военнослужащих батальона, направленного для подкрепления воинским частям 1-го корпуса вооруженных сил Армении, в основном офицерский состав и прапорщики.

Никакие дополнительные силы и военная техника не предоставляются воинским частям, разгромленным в ходе боевых действий. Батальон, который не укомплектован личным составом и испытывает трудности с боеприпасами, не может прикрывать линию обороны. По этой причине личный состав батальона отказался от участия в боевых действиях.