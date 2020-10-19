В первый день режима гуманитарного прекращения огня армянские ВС выпустили 229 снарядов по 5 районам Азербайджана - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - 18 октября, в первый день режима гуманитарного прекращения огня, с 00.00 часов вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по гражданским лицам и гражданским объектам.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в понедельник Trend.

Гаджиев отметил, что по 5 районам Азербайджана были выпущены 229 снарядов: «По Тертеру - 160, Агдаму - 63, Геранбою - 6, а также были осуществлены 3 ракетные атаки: 1 - по Хызинскому району, по 2 - по селу Поладлы Агджабединского района и 1 атака дроном».

(Текст: Кямаля Сеидова)