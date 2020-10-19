Граждане пишут главе государства: «Гордимся нашей мощной армией и таким мудрым Президентом, как Вы»

Политика 19 октября 2020 09:42 (UTC+04:00)
Граждане пишут главе государства: «Гордимся нашей мощной армией и таким мудрым Президентом, как Вы»

БАКУ /Trend/ - Успешные операции азербайджанской армии на фронте, освобождение наших земель от вражеской оккупации вселяют радость в сердца жителей нашей страны, соотечественников, проживающих за рубежом и граждан братской Турции. В письмах, адресованных Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, они не скрывают счастья и радости.

Trend со ссылкой на сайт главы государства приводит содержание некоторых обращений.

Житель Стамбула Угур Джейлан пишет: "Уважаемый господин Президент, с тревогой на сердце и неизбывной гордостью следим мы за событиями в Азербайджане. Ваша решительная позиция и непоколебимая воля на пути освобождения земель и изгнания армянских оккупантов вызывают у нас чувство гордости. Мы всегда с Вами, да пребудут с Вами наши молитвы. Мы готовы воевать плечом к плечу с нашими азербайджанскими собратьями. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Молюсь о здоровье братского азербайджанского народа".

Онур Гюндуз из Анкары: "Уважаемый господин Президент, сердца Ваших турецких собратьев бьются в унисон с Вами. Я родом из Сакарьи. Для меня Карабах так же дорог и свят, как моя Родина. Да поможет Вам Всевышний! Да хранит Аллах азербайджанскую армию и весь братский народ Азербайджана. Потомки огузов испокон боролись со злом и тиранией, и всегда одерживали верх. Да пребудут с Вами наши молитвы”.

Наши соотечественники Эльвин Хульшер и Тариэль Мирзоев, проживающие в Нидерландах, пишут: “Уважаемый господин Президент, выражаем поддержку всему народу Азербайджана. Мы разделяем боль и горе людей, пострадавших в результате военных действий. Желаем безотлагательного исполнения резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884. Пусть воцарятся мир и благополучие!”

Житель города Баку Ханага Ахадли: "Дорогой Президент, я - ученик пятого класса средней школы № 86. Пишу, чтобы выразить Вам благодарность. Всякий раз, когда моя мама слушает Ваши выступления, на ее глаза наворачиваются слезы радости. И я счастлив вместе с ней. Мы всей семьей следим за событиями на фронте и в один голос говорим: Карабах - это Азербайджан!”

Житель Масаллинского района Тофик Джаналиев: “Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, нашему восторгу нет предела. Слова признательности Вам и нашей мужественной армии не сходят с уст народа. В честь побед слагают стихи и песни. Народ ликует от радости. Господин Президент, от имени жителей села Халфалар Масаллинского района выражаем Вам признательность, желаем долгих лет жизни, здоровья и успехов во всем. Верим, что в скором времени территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена. Да здравствуют азербайджанский народ, славная армия Азербайджана и ее Верховный главнокомандующий!”

Житель Шеки Омар Мирзаев: "Уважаемый Президент, в памяти каждого азербайджанца навсегда запечатлены слова великого лидера Гейдара Алиева о том, что “Национальная принадлежность каждого человека - источник его гордости. Горжусь тем, что я - азербайджанец!”. Повторяя в сердце эти слова, 31-летний житель села Киш Шекинского района, мой двоюродный брат Вусал Рзаев отправился добровольцем на фронт из Шекинского военкомата. Господин Верховный главнокомандующий, да благословит Всевышний Вас и всех наших солдат. Да разнесется весть о нашей победе! Карабах - это Азербайджан! Карабах - это Азербайджан!”

В письме жителя Губы Тофика Мамедова говорится: “Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, с 27 сентября, со дня, когда началась война за Отечество, я, равно как и все граждане нашей страны, не пропускаю ни одного Вашего выступления и интервью. То, как чисто изъясняетесь Вы на русском, английском и турецком языках, Ваша аргументированная речь и блестящий интеллект вызывают гордость. Я счастлив, что во главе нашего государства стоит такой волевой и решительный Президент, как Вы. Благодаря Вашей дальновидной политике ныне весь мир не понаслышке знает, сколь силен Азербайджан. Дорогой Президент, народ сплочен вокруг Вас, пребывает в полном Вашем распоряжении. И все это благодаря уверенности, которую вселили Вы в сердца людей своими уверенными и решительными действиями. Я был свидетелем тому, как Вы с Первым вице-президентом Мехрибан ханум Алиевой навестили раненых солдат в военном госпитале, с какой теплотой, искренностью и заботой отнеслись к ним. Господин Президент, чаша нашего терпения переполнена, все мы, как один, желаем возвращения наших земель и с нетерпением ждем того дня, когда трехцветный флаг нашей страны будет развеваться над Шушой – колыбелью нашей национальной музыки, и над Карабахом. Пусть души шехидов найдут отмщение. На написание этого письма подвигла меня радость от вчерашней победы нашей армии. Мне 67 лет, но я готов умереть во имя освобождения наших земель. И как тут не вспомнить слова блистательного Самеда Вургуна: «И я солдат отныне…» Вы успешно продолжаете путь Вашего отца, претворяете в жизнь его мечты. О Вашей деятельности во имя народа, в частности, о внимании и заботе о семьях шехидов можно говорить бесконечно. С гордостью ношу партбилет с подписью Общенационального лидера Гейдара Алиева. Да взовьется над освобожденными землями Азербайджана наш победоносный флаг! Да ниспошлет Всевышний Вам удачи на этом пути и новых побед! Пусть хранит Аллах Вас и нашу славную армию! Пусть восторжествует справедливость! Карабах – это Азербайджан!”

Осман Ибрагимов из Имишли пишет: "Уважаемый господин Президент, мы гордимся Вами. Да благословит Вас Аллах! Ваша любовь к Азербайджану вдохновляет нашу молодежь. Уверены, благодаря Вам и нашей армии трехцветный флаг Азербайджана уже совсем скоро будет развеваться над Карабахом и Шушой. Верим в Вас и желаем успехов”.

Житель Барды Муса Гулиев: "Уважаемый господин Президент, пишу Вам и сердце мое переполняет радость. Нашему счастью нет предела - мы ждали этого момента тридцать лет. Ныне под Вашим командованием героическая азербайджанская армия, освобождающая пядь за пядью наши земли, пишет славные страницы нашей истории. Мы с Вами в справедливой борьбе против заклятого врага, всецело поддерживаем Вас. Уважаемый Президент, каждый азербайджанец гордится своим сильным, могучим государством и решительным Президентом, доносящим до всего мира справедливый глас, волю народа. Желаю Вам успехов в этой борьбе, здоровья и долгих лет жизни. Дай Бог, наши мужественные сыны, готовые отдать жизнь за родную землю, вскоре водрузят трехцветный флаг Азербайджана в Шуше. Да поможет Вам Всевышний, пусть хранит он нашу отважную армию от происков злобного врага”.

Житель Шемахи Руслан Амрахов пишет: "Уважаемый господин Президент, с 27 сентября наш народ переживает волнующие, славные дни. Вести о победе окрыляют нас. Я одним из первых записался в ряды добровольцев. С нетерпением жду дня призыва в армию. Наша молодежь полна решимости. Все восхищены Вашей четкой, рассудительной, аргументированной речью. Переполняющие меня чувства не передать словами. Защищая родную землю, мы гоним врага. Как хорошо, что настало это время. Все мы благодарны Вам, уважаемый Президент. Передаем Вам и Вашей семье наилучшие пожелания. Мы гордимся Вами. Я горжусь своим Президентом! Мы с Вами. Да хранит Аллах Вас и нашу армию!"

Житель города Баку Намиг Шавругов: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, под Вашим руководством от армянских палачей освобождена часть наших территорий. Как Вы верно отметили: Азербайджан не смирится с оккупацией и не простит оскорблений в свой адрес. Врагу это не сойдет с рук. Выражаю безграничную признательность Вам и нашей армии. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, да ниспошлет исцеления раненым. Ныне души наших шехидов и Общенационального лидера Гейдара Алиева, спасшего Азербайджан от раскола, пребывают в радости. Вы продолжаете священную миссию своего отца. К сожалению, некоторые силы все еще покровительствуют стране-оккупанту - Армении. В этой многотрудной, но славной и священной борьбе желаю Вам и нашей армии непоколебимой воли и решимости”.

Житель Ширвана Асиман Надирли: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, благодаря Вашей успешной политике мы получаем все новые и новые вести о победе. Наши земли, о которых грезили мы на протяжении 27 лет, наконец, освобождаются от оккупантов благодаря Вашей решительности. Мы гордимся нашей могучей армией и таким мудрым Президентом, как Вы! Победа будет за нами! Карабах - это Азербайджан!”

Житель Лерика Гюльбала Камилов: "Уважаемый господин Президент, в результате проводимой Вами успешной внутренней и внешней политики сформирована могучая и бесстрашная азербайджанская армия. Наша армия отважных игидов обеспечивает победу над врагом. Господин Верховный главнокомандующий, мы всегда готовы сражаться с армянскими оккупантами. Победа будет за нами! Карабах - это Азербайджан! Да хранит Аллах Вас, нашу армию и наш народ!”

Житель Тертера Мухаммед Оруджев: "Уважаемый господин Президент, наконец, настал день, когда наши земли, на протяжении 27 лет находившиеся под пятой у врага, возвращаются нам. Я, сын Тертерской земли, равно как и все азербайджанцы, поддерживаю каждый Ваш шаг на этом пути. Желаю Вам и нашим солдатам несокрушимой воли, здоровья и радости победы. Я - ученик 9 класса, несмотря на возраст, готов встать на защиту Родины и освободить ее от врага. Это война, а на войне бывают смерти и разрушения. Главное, чтобы кровь наших шехидов не была пролита зря. Господин Верховный главнокомандующий, молю Бога о том, чтобы мы разогнали черные тучи, и народ Азербайджана больше никогда не горевал. Пусть взовьется наш флаг над Шушой, Лачином, Кяльбаджаром и другими нашими землями. Я и моя семья каждый день молим Всевышнего помочь Вам и нашей армии. Дай Бог, каждый наш солдат вернется домой с вестью о победе. Да будет так! Аминь”.

Житель Агдама Селим Азимов: "Уважаемый господин Президент, мне 90 лет. Я - Заслуженный учитель, за моей спиной 65 лет преподавательского стажа, 56 из которых я работал директором школы. Всегда был приверженцем Вашего курса. Вы - достойный преемник Общенационального лидера, мудрый, дальновидный Президент, любящий свой народ и живущий заботами о нем. Мы очень рады тому, как день за днем наша славная армия освобождает стратегические высоты, наши священные земли. Мы - представители интеллигенции ежедневно следим за происходящим, желаем Вам и нашей армии здоровья и успехов. Благодаря Вашей целенаправленной политике азербайджанская армия ныне освобождает в ходе контрнаступления наши священные земли. Мы горды тем, как умело наша армия уничтожает и захватывает в качестве военных трофеев вражескую боевую технику. Господин Президент, от имени всех агдамцев желаю Вам крепкого здоровья и успехов во всем! Недалек тот день, когда флаг Азербайджана будет развеваться над Агдамом, Шушой, Ханкенди и другими карабахскими землями. С божьей помощью, мы вскоре будем иметь счастье принести жертвоприношения в честь Вашего приезда с нашей уважаемой Мехрибан ханум. Карабах наш! Карабах - это Азербайджан!”

Житель Ширвана Гасан Гусейнов: “Уважаемый господин Президент, мы гордимся Вами – достойным преемником политического курса Общенационального лидера Гейдара Алиева. Господин Верховный главнокомандующий, наша отважная армия радует новыми победами, освобождая наши земли от вражеских сил, возвращая эти земли их истинному хозяину. Эти великие события навсегда запечатлены в истории нашего народа. И эту летопись золотыми буквами ведете Вы вместе с народом Азербайджана. Произнесенная Вами фраза, ставшая решительным посланием всему миру, не сходит с уст нашего народа: Карабах – это Азербайджан!”

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