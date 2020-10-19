Вооружать Армению означает поддерживать агрессора - спикер парламента Турции

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ на протяжении 30 лет не решала нагорно-карабахский конфликт.

Об этом журналистам в Баку сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что страны-сопредседатели Минской группы оказывают Армении вооруженную поддержку.

"Армения - страна-агрессор, и ее вооружение означает поддержку агрессора. Азербайджан на справедливом пути, и Турция по праву рядом с Азербайджаном", - сказал Шентоп.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)