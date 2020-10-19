Армения пытается ввести мировое сообщество в заблуждение и уйти от ответственности - израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Армения пытается ввести мировое сообщество в заблуждение и уйти от ответственности, сказала Trend в понедельник израильский эксперт, юрист, медиатор, дипломат, общественный деятель Натаван Кацман.

Комментируя привлечение Арменией террористов ASALA к участию в боях в Нагорном Карабахе, она сказала, что удивляться этому не приходится.

"К сожалению, это типичная практика армянских сил, которые занимались и занимаются терроризмом по всему миру, привлекая в свои ряды террористов, кровожадно изобретая все новые планы по осуществлению террористических актов против мирного населения", - сказала Кацман.

Она добавила, что многочисленные свидетельства людей, побывавших в армянском плену, в полной мере раскрывают звериную сущность армянских палачей и их приспешников.

"Как известно, Армения использовала террористические группировки для осуществления актов нечеловеческой жестокости и зверских убийств, с расчленением и надругательством над телами убитых жителей Азербайджана - детей, женщин, стариков с начала карабахского конфликта. Азербайджанский народ может и имеет полное право говорить об армянских наёмниках и их зверствах, с которыми он знаком не понаслышке. Кроме того, существуют открытые заявления и признания самих армянских оккупантов об использовании террористов в войне в Карабахе, с последующим утверждением культа личности этих преступников как национальных героев", - сказала Кацман.

По ее словам, привлечение наемников запрещено не только международным правом, но и внутренними законами большинства стран мира.

Как отметила Кацман, следует указать, что Азербайджан заявляет о том, что располагает доказательствами о привлечении армянской стороной наёмников из конкретной террористической группировки. Перехвачены радиопереговоры террористов, они были захвачены на поле боя.

«Более того, заявления о том, что в зону конфликта подтягиваются террористы, открыто сделали разведывательные службы нескольких стран. То есть факт наличия террористов в зоне конфликта подтвержден. Это является очередным преступлением Армении, противоречит нормам международного права и показывает, что армянский подход остаётся таким же, как раньше», - сказала она.

Как отметила Кацман, армяне официально заявляют, что "добровольцы" приезжают в "независимую страну Арцах" и "поэтому в этом нет нарушений международного права". Таким образом, Армения пытается ввести мировое сообщество в заблуждение и уйти от ответственности.

«Но и эти попытки провальные, так как данные заявления не имеют под собой оснований и являются еще одним свидетельством лживости армянского руководства. Общеизвестен тот факт, что нет никакой "республики Арцах", марионеточный режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, не признан ни одной страной мира, включая саму защитницу всея армян - Армению», - подчеркнула она.

Кацман отметила, что, согласно международному праву, а именно статье 3 Гаагской конвенции о законах и обычаях войны, Армения несёт всю ответственность за действия как платных наёмников, так и незаконных "добровольцев", и должна будет полностью возместить убытки Азербайджану.

"Азербайджан действует в рамках международного права. Помимо соответствующих обращений и исков в международные трибуналы против преступлений Армении, согласно Уставу ООН, Азербайджан имеет право на самооборону, в рамках которого будет обеспечена безопасность мирного населения от любых террористических атак, любых попыток агрессии. Также следует отметить, что необходимо, чтобы каждое отдельное государство на своей территории преследовало и не допускало вербовки, обучения, финансирования и переброски наёмников и псевдо-добровольцев в зону конфликта. Данные деяния не только запрещены внутренними законами большинства стран, но и представляют собой нарушение норм международного права о непредставлении своей территории для вербовки и переброски наёмников в третью страну, и могут трактоваться, согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН № 3314 от 14 декабря 1974 г., как агрессия такой страны против Азербайджана, со всеми вытекающими из данного определения последствиями", - сказала она.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

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