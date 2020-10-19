СГБ Азербайджана: Распространение недостоверной информации препятствует общему делу

БАКУ /Trend/ - Начиная с 27 сентября 2020 года, азербайджанская армия, продолжая успешные контрнаступательные операции, наносит сокрушительные удары по врагу во всех направлениях фронта, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ).

В сообщении говорится, что гражданам предоставляется информация об освобожденных городах и селах, захваченных боевых позициях, военной технике и боеприпасах посредством обращений Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева к народу по телевидению и на официальных страницах в социальных сетях. Также, министерство обороны в течение дня неоднократно официально информирует население об успешных военных операциях азербайджанской армии и перемещениях на передовой: «Несмотря на это, в некоторых социальных сетях распространяется информация о том, что азербайджанская армия освободила от оккупации определенные населенные пункты. Это не соответствует действительности и формирует в обществе ошибочные представления о легкой победе, препятствуя общему делу. Понимая высокий боевой дух граждан и желание быстро освободить оккупированные территории, просим население ссылаться только на официальную информацию, не распространять недостоверные сообщения. Не надо забывать, что мы имеем дело с коварным врагом, недостоверная информация о боевых операциях может служить интересам армянской стороны», - отмечается в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова.)