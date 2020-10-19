Подразделения ВС Армении, неся тяжёлые потери на физулинском фронте, уже парализованы - политолог

Политика 19 октября 2020 14:22 (UTC+04:00)
Подразделения ВС Армении, неся тяжёлые потери на физулинском фронте, уже парализованы - политолог

БАКУ /Trend/ - Оккупационная и террористическая армия Армении находится на грани капитуляции, поднимая белый флаг по всему фронту. Подразделения ВС Армении, неся тяжёлые потери на физулинском фронте, уже парализованы. Личный состав не укомплектован, низкий боевой дух дробит армию изнутри. Все это повышает негодование армянского население против правительства Пашиняна. Родители уже не хотят отпускать своих детей в армию.

Об этом в понедельник сказал Trend член Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана, председатель Центра исследования международных отношений, доктор философии по политическим науками Руфиз Гонагов.

Он сообщил, что среди военнослужащих страны-оккупанта Армении случаи дезертирства достигли своего пика, практика применения карательных мер не дает никаких результатов, наоборот усиливает недовольство населения против властей.

"Регулярные поражения на фронте усугубляют и без того трудное социально-экономическое положение людей в Армении. Это, в свою очередь, создает возможность для оппонентов правительства Пашиняна взять реванш. Нынешние условия в Армении диктуют правительству Пашиняна смириться со сложившейся ситуацией", - добавил Руфиз Гонагов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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