Иран решительно осуждает ракетный обстрел Арменией Гянджи - иранский депутат

БАКУ /Trend/ - Иран решительно осуждает ракетный обстрел второго города Азербайджана - Гянджи со стороны Армении.

Об этом сказал зампред общественного комитета парламента Ирана Вели Исмаили, сообщает в понедельник Trend.

По словам Исмаили, в результате этой атаки Армении погибли мирные граждане и дети: "Чаша терпения в регионе тех, кто хочет мира, переполнена. И молчание международных кругов на это военное преступление вызывает сожаление".

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова.)