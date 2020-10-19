Спикер парламента Турции посетил в Баку могилу Гейдара Алиева, Аллею шехидов и мемориал турецким шехидам

БАКУ / Trend/ - Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп сегодня посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, сообщает в понедельник Trend.

Его сопровождал руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов.

Затем Шентоп посетил Аллею шехидов, мемориал в память о турецких шехидах.

(Текст: Кямаля Сеидова)