Спикер парламента Турции посетил в Баку могилу Гейдара Алиева, Аллею шехидов и мемориал турецким шехидам
БАКУ / Trend/ - Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп сегодня посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, сообщает в понедельник Trend.
Его сопровождал руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов.
Затем Шентоп посетил Аллею шехидов, мемориал в память о турецких шехидах.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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Спикер парламента Турции посетил в Баку могилу Гейдара Алиева, Аллею шехидов и мемориал турецким шехидам
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