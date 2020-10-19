Армения на государственном уровне осуществляет теракты против мирного азербайджанского населения - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Армения на государственном уровне осуществляет теракты против мирного азербайджанского населения.

Об этом помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сказал на сегодняшнем брифинге в Университете ADA, сообщает в понедельник Trend.

Помощник Президента отметил, что Армения продолжает обстреливать гражданское население Азербайджана: «Несмотря на подписание 10 октября договоренности о гуманитарном режиме прекращения огня, через некоторое время в городе Гянджа, расположенном вне зоны конфликта, было обстреляно гражданского население. Здесь нет военных целей. Просто они умышленно обстреливают эти территории, чтобы убить мирных граждан».

По его словам, Армения обстреляла и другие азербайджанские города, в том числе, Мингячевир, который является индустриальным городом: «Они совершили зверства в Гяндже. Но Азербайджан продолжает освобождать свои земли. Несмотря на вторую договоренность о гуманитарном прекращении огня 18 октября, Армения вновь показала свою сущность, вновь обстреляла гражданское население Азербайджана. Это показывает террористическую сущность Армении».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)