Азербайджан не берет на прицел гражданское население - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не берет на прицел гражданское население армянской стороны.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на сегодняшнем брифинге в Университете ADA.

"Хотя Азербайджан соблюдает гуманитарный режим прекращения огня, он вынужден реагировать на провокации Армении. Эти действия страны-оккупанта является нарушением всех международных конвенций и законов, где подчеркивается, что гражданское население и инфраструктура не должны подвергаться обстрелу.

Однако, мы видим, что Армения, пренебрегая всеми законами, продолжает совершать военные преступления против азербайджанского народа. И в настоящее время Армения подвергает обстрелу гражданское население. Армения, обстреливая гражданское население Азербайджана со своей территории, пытается расширить масштабы конфликта. Мы вчера заявили, что готовы передать тела армянских военнослужащих, погибших во время военных действий, но в ответ на это армянская сторона продолжила свои провокации и вновь подвергла обстрелу наше гражданское население", - отметил Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)