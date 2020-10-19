Мы не должны оставлять этот конфликт будущим поколениям - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не имеет военных целей на территории Армении. Мы нацелены на восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Об этом помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сказал на сегодняшнем брифинге в Университете ADA, сообщает в понедельник Trend.

Помощник Президента отметил, что настало время урегулирования конфликта, мы не должны оставлять этот конфликт будущим поколениям.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Армения, завербовав наемников в различных странах мира, использует их против Азербайджана.

"В то же время, воспользовавшись "помощью" своей диаспоры, Армения закупает вооружение на "черном рынке" и транспортирует его гражданскими самолетами. Впоследствии это оружие используется против гражданского населения Азербайджана. Транспортировка вооружения в Армению гражданскими самолетами является нарушением международного права, в том числе правил международной гражданской авиации. Международные организации должны предотвратить эту подрывную деятельность Армении", - сказал Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)