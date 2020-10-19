Назван ущерб, нанесенный Гяндже в результате армянского террора

БАКУ /Trend/ - В результате провокаций, совершенных подразделениями ВС Армении, с 27 сентября в Гяндже погибли 25 мирных жителей.

Об этом в понедельник сообщили Trend в ИВ города Гянджи. Было отмечено, что с четвертого октября 2020 года ВС Армении постоянно подвергают город ракетному обстрелу. В результате удара по центру Гянджи примерно в 02:00 11 октября с применением ОТРК Scud-B были разрушены жилые здания, погибли 10 человек, включая пять женщин, ранения получили 35 мирных жителей, в том числе шесть детей и 16 женщин. В целом с четвертого по 11 октября скончались 11 гражданских лиц, свыше 70 человек получили ранения различной степени тяжести, полностью уничтожены семь жилых зданий, нанесен серьезный ущерб торговому центру "Гранд Кавказ" и сотням объектам.

В результате армянского теракта в Гяндже три ребенка лишились обоих родителей. Также серьезный ущерб в Гяндже нанесен историческим, религиозным памятникам местного и государственного значения, культурным объектам, учебным заведениям. В числе этих сооружений русская православная церковь Александра Невского, построенная в 1887 году, относящийся к XIV веку религиозно-архитектурный комплекс памятников "Имамзаде", исторический памятник местного значения, действующий в свое время как "Мужская гимназия", а в настоящее время находящийся в пользовании Азербайджанского государственного аграрного университета, кинотеатр Низами. Серьезный ущерб нанесен пяти школам и шести детским садам - яслям, зданию Гянджинского музыкального колледжа.

Примерно в 01:00 17 октября вооруженные силы Армении в очередной раз подвергли ракетному удару Гянджу. По данным Агентства по разминированию территорий Азербайджана (АNАМА), удар был нанесен ОТРК "Эльбрус" (по квалификации НАТО Scud). В результате этот террора военно-политического руководства Армении скончались 14 мирных жителей, включая детей, 55 человек получили ранения, полностью разрушены 20 домов, нанесен ущерб прилегающим зданиям, объектам, в том числе четырем детским садам - яслям, одной школе и одной детской поликлинике.

В целом с четвертого октября 2020 года по сей день в результате армянской агрессии в Гяндже убиты 25 гражданских лиц, свыше 100 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)