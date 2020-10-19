ВС Армении обстреляли фабрику по приему и переработке хлопка в Тертере (версия 2)
(Первая версия в 16:29)
ТЕРТЕР /Trend/ - ВС Армении обстреляли фабрика по приему и переработке хлопка в Тертере, сообщает в понедельник местный корреспондент Trend.
В результате обстрела на фабрике начался пожар.
На территорию привлечены пожарные бригады Противопожарной службы МЧС.
В данный момент осуществляются меры по тушению пожара.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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