ВС Армении подвергают обстрелу населенные пункты Азербайджана
Политика 19 октября 2020 17:34 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении подвергают артиллерийскому обстрелу населенные пункты Тертерского и Агдамского районов.
Об этом в понедельник передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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