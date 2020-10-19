Созданы условия, чтобы армянские военнопленные смогли связаться со своими семьями - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Созданы условия, чтобы армянские военнопленные смогли связаться со своими семьями.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в понедельник Trend.

Он сообщил, что Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан выступила с заявлением в связи с армянскими военнопленными.

"Азербайджан, демонстрируя свою приверженность Женевским конвенциям и международному гуманитарному праву, а также высокие моральные ценности, оказал двум армянским военнопленным необходимую медицинскую помощь. В то же время были созданы условия, чтобы они связались с членами своих семей. В соответствующем порядке проинформирован и Международный Комитет Красного Креста", - добавил Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)