Премьер-министр Азербайджана встретился с делегацией во главе со спикером парламента Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 19 октября встретился с делегацией в составе членов четырех политических партий, представленных в турецком парламенте, во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Как передает в понедельник Trend, премьер Али Асадов отметил, что под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего ВС Ильхама Алиева храброй армией Азербайджана были освобождены от оккупации два города, один поселок и 71 село. Было отмечено, что в столь сложное для Азербайджана время все турецкое руководство, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поддержало Азербайджан. Премьер-министр выразил признательность за оказанную помощь как от своего имени, так и от имени правительства.

Премьер-министр Али Асадов отметил, что в прошлом году товарооборот между Турцией и Азербайджаном увеличился на 33%, а за восемь месяцев этого года, несмотря на пандемию, рост составил 8%. Премьер-министр отметил успешное продолжение совместных энергетических проектов, реализуемых Турцией и Азербайджаном, и поздравил с открытием запасов газа в Черном море.

Было отмечено, что объем взаимных инвестиций растет.

Премьер-министр Али Асадов подчеркнул важность железнодорожного проекта Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу-Садарак-Нахчыван-Джульфа и газопровода Турция-Нахчыван, а также эффективную работу медицинских работников Турции и Азербайджана в период пандемии. Было отмечено, что за интервью Президента Азербайджана турецким телеканалам внимательно следят во всем мире, и что турецкие телеканалы освещали объективные новости о справедливой борьбе Азербайджана.

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отметил, что у лидеров Азербайджана и Турции есть традиция совершать первые визиты в страны друг друга, подчеркнув, что он также после избрания спикером нанес свой первый визит именно в Азербайджан.

Мустафа Шентоп сказал, что эти визиты совершаются в целях поддержки справедливой борьбы Азербайджана.

Председатель Великого национального собрания Турции осудил нападения Армении на мирных жителей Азербайджана и сказал, что планирует посетить подвергшийся ракетным ударам город Гянджа.

Было отмечено, что подкомитет парламентского комитета по правам человека расследует нарушения прав человека в зонах боевых действий, включая Нагорный Карабах, и будет подготовлен отчет о преступлениях против человечности, совершенных Арменией против мирного населения Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)