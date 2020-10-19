Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и президентом Международной Тюркской академии

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и президентом Международной Тюркской академии Дарханом Кыдырали 19 октября состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов проинформировал своего собеседника о нарушении армянской стороной гуманитарного режима прекращения огня. Он сообщил, что, несмотря на объявление второго по счету гуманитарного режима прекращения огня, вчера вооруженные силы Армении атаковали азербайджанские позиции в направлении Джабраильского района, а также в течение дня подвергали обстрелу Гедабекский и Товузский районы на армяно-азербайджанской границе, а также объекты гражданской инфраструктуры, в том числе хлопкоперерабатывающий завод в Тертерском районе. Подчеркнув, что ракетный удар Армении по азербайджанскому городу Гянджа и взятие на прицел мирных жителей является военным преступлением, министр Джейхун Байрамов добавил, что ответственность за это преступление несет руководство Армении.

Президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали выразил соболезнования Азербайджану в связи с гибелью мирных жителей. Он решительно осудил умышленный ракетный обстрел Гянджи вооруженными силами Армении и подчеркнул неприемлемость обстрела гражданского населения и объектов инфраструктуры. Кыдырали подчеркнул важность урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность президенту Международной Тюркской академии за его решительную поддержку справедливой позиции Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)