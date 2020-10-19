Президент Ильхам Алиев: Вся деятельность нового армянского руководства была направлена на то, чтобы сорвать переговорный процесс

БАКУ/Trend/ - Вся деятельность нового армянского руководства была направлена на то, чтобы сорвать переговорный процесс.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в видеоинтервью российскому информационному агентству ТАСС.

«То, что ситуация до сих пор в горячей фазе, не наша вина. Я неоднократно говорил, что Азербайджан привержен принципам урегулирования. Они были выработаны многолетним переговорным процессом. В рамках моих публичных высказываний и контактов с представителями прессы в эти дни я так же подтверждал, что мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке. Но заявления, которые мы слышим из Еревана, полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны Минской группой ОБСЕ. Буквально недавно опять армянское руководство выступило с очень опасными заявлениями, фактически отвергающими базовые принципы. В принципе вся деятельность нового армянского руководства была направлена на то, чтобы сорвать переговорный процесс. Не подорвать, а именно сорвать. Я уже говорил об их многочисленных заявлениях, провокационных действиях и атаках на мирное население Азербайджана. Поэтому если армянская сторона наконец осознает, что путь военных провокаций ведет их к катастрофе, мы готовы вновь приостановить военные действия и решить вопрос за столом переговоров»,- сказал глава государства.