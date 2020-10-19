Успешный военный опыт Азербайджана привёл в восторг украинского эксперта

Политика 19 октября 2020 22:52 (UTC+04:00)
Успешный военный опыт Азербайджана привёл в восторг украинского эксперта

БАКУ/Trend/ -Азербайджанская армия намного эффективнее вооруженных сил, построенных на советской системе, поэтому Киев должен взять у Баку несколько уроков военного искусства.

Как сообщает Trend со ссылкой на Politnavigator, об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на то, что Азербайджан страдает от таких несправедливых и преступных ударов, но ваши вооруженные силы на сегодняшний день имеют успех. Потому что на поле боя сошлись две эпохи – эпоха армии СССР и эпоха современной армии XXI столетия.

Мне, как военному, очень интересно наблюдать эпизоды боевых действий, где я вижу тактику действий армянской армии – она не отличается от советской. А Азербайджан ведёт войну современными методами с применением современного вооружения», – заявил он.

Более того, Олег Жданов подчеркнул, что азербайджанская армия, при своей эффективности, обходится бюджету гораздо дешевле, чем ВСУ.

«То, как этого достигли, может стать примером для Украины – Азербайджан с начала строительства своих Вооруженных сил отказался от советской системы – они начали строить армию фактически с нуля, и сразу применяли принципы Вооруженных сил как в странах НАТО.

Второе – они чётко разделили, что такое модернизация и закупка вооружений, и что такое содержание Вооруженных сил. На сегодняшний день на одного военнослужащего Азербайджан тратит 17 тысяч долларов в год. А мы тратим 20 тысяч долларов в год.

Но разница в том, что в этих деньгах в Азербайджане только содержание и обучение военного. Всё, больше там ничего нет. У нас в эти 20 тысяч вложены модернизация, закупка вооружения, развитие ВСУ, и всё остальное. Мы всё свалили в кучу, и потому на эти деньги мы не можем так резко и эффективно развивать Вооруженные силы», – резюмировал эксперт.

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