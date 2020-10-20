К открытию "Валдая": телемост Москва-Баку на площадках Trend и "Вестника Кавказа" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов, главный редактор Day.az, участник проекта "Валдай-2030" Эмин Алиев и заместитель генерального директора агентства Trend, участница и модератор сессий на Валдайском форуме Гюльнара Мамедзаде в рамках информационно-аналитической программы "Война и мир" приняли участие в видеомосте между Москвой и Баку и поговорили о конфликте в Нагорном Карабахе в контексте стартующего 20 октября XVII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".