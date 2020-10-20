Минская группа ОБСЕ не проявила воли для урегулирования конфликта – спикер парламента Турции

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ не проявила необходимой воли для урегулирования конфликта.

Об этом во время выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает во вторник Trend.

По его словам, для обеспечения мира и стабильности в регионе Армения должна вывести войска из оккупированных азербайджанских территорий.

Шентоп добавил, что Резолюции СБ ООН о выводе армянских войск с территорий Азербайджана не выполняются.

Спикер парламента Турции отметил, что Армения прибегла к новым провокациям против Азербайджана: «Однако, Армения столкнулась с неожиданной для нее ситуацией, когда героическая азербайджанская армия начала освобождать свои земли. Некоторые государства обвинили Азербайджан, который руководствуясь международным правом освобождает свои территории от оккупации. Никто не может отнять это право у Азербайджана. Турция до конца будет рядом с Азербайджаном».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)