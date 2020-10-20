Армения источник угрозы для всего региона - Мустафа Шентоп (версия 2)

(Первая версия в 11:24)

БАКУ /Trend/ - Армения - источник угрозы для всего региона.

Об этом во время выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает во вторник Trend.

«В начале хочу передать вам приветствия президента Реджепа Тайипа Эрдогана и всего турецкого народа, поддерживающих Азербайджан в борьбе за правое дело», - сказал спикер парламента Турции.

Шентоп отметил, что в этом заседании были бы рады участвовать все депутаты парламента Турции: «Думаю, после освобождения Карабаха от оккупации такую встречу мы обязательно там организуем. Между Турцией и Азербайджаном сложились отношения дружбы и братства, аналогичных которым больше нет нигде в мире».

Шентоп подчеркнул, что Армения, которая десятилетиями держит в оккупации азербайджанские территории, возвела террор на уровень государственной политики, что является большой угрозой: «После договоренностей в Москве о гуманитарном режиме прекращения огня, захватническая Армения стала обстреливать гражданское население Азербайджана. Армения угроза для всего региона, международное сообщество должно остановить страну-агрессора».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)