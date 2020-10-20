На международной арене Турция всегда рядом с Азербайджаном - Мустафа Шентоп

БАКУ /Trend/ - На международной арене Турция всегда рядом с Азербайджаном.

Об этом во время выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает во вторник Trend.

Он подчеркнул, что мировое сообщество закрывает глаза на террор, который совершает Армения в отношении азербайджанского народа, гражданских лиц.

Шентоп отметил, что некоторые государства, международные организации стали совершать несправедливые нападки на Азербайджан, который вершит свое правое дело.

Спикер турецкого парламента добавил, что Турция будет вести борьбу на международной арене против несправедливых нападок на Азербайджан и всегда будет рядом с братской страной в ее справедливой борьбе: «Верим, что доблестная азербайджанская армия освободит все оккупированные территории и в Карабахе будет развеваться трехцветный азербайджанский флаг. Карабах – это Азербайджан!».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)