По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Худате оказана помощь семьям, чьи дети находятся на военной службе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Севиль Микаиловой, избранной депутатом от 56-го Хачмазского сельского округа, в городе Худат и близлежащих селах, семьям, чьи дети находятся на военной службе, со стороны Общественного объединения "Damla" оказана продовольственная помощь, сообщает во вторник Trend.

Продовольственная помощь была передана семьям сотрудниками Общественного объединения с соблюдением правил карантина.

Инициатива охватила села и поселки Чайкенары, Дедели, Истису, Леджет, Набрань, Нереджан, Ниязоба, Гымылгышлаг, Гусарчай, Сусайгышлаг, Узуноба, Ени хаят, Ялама, а также центр города Худат.