Военнослужащие, внесшие вклад в победы азербайджанской армии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Доблестные ВС Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева продолжают успешное освобождение от армянской оккупации городов и сел страны.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе министерства обороны, освобожденные от оккупации города и села находятся под полным контролем азербайджанской армии.

Представляем группу военнослужащих, внесших вклад в победы азербайджанской армии.

(Текст: Турал Гараджаев)