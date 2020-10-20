Спикер парламента Турции находится в Гяндже (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 20 октября 2020 14:49 (UTC+04:00)
Спикер парламента Турции находится в Гяндже (ФОТО/ВИДЕО)

ГЯНДЖА /Trend/ - Делегация во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом побывала в Гяндже на месте ракетного обстрела армянскими вооруженными силами мирных граждан города.

Об этом сообщает во вторник находящийся в Гяндже корреспондент Trend.

Делегация выразила соболезнования членам семей погибших.

Мустафа Шентоп был подробно проинформирован о произошедшем.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Спикер парламента Турции находится в Гяндже (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Спикер парламента Турции находится в Гяндже (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Спикер парламента Турции находится в Гяндже (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Спикер парламента Турции находится в Гяндже (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Спикер парламента Турции находится в Гяндже (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Спикер парламента Турции находится в Гяндже (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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