Спикер парламента Турции находится в Гяндже (ФОТО/ВИДЕО)

ГЯНДЖА /Trend/ - Делегация во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом побывала в Гяндже на месте ракетного обстрела армянскими вооруженными силами мирных граждан города.

Об этом сообщает во вторник находящийся в Гяндже корреспондент Trend.

Делегация выразила соболезнования членам семей погибших.

Мустафа Шентоп был подробно проинформирован о произошедшем.

(Текст: Кямаля Сеидова)