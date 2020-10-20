Президент Ильхам Алиев: Мы на пороге Великого возвращения

БАКУ/Trend/ - Каждый азербайджанец, который не видел земли своих предков, родился после оккупации, жил одной мечтой – вернуться на родные земли. Мы увидели это на примере Джоджуг Марджанлы. Рожденные после оккупации молодые люди, каждый из них жил мечтой вернуться и вернулся в Джоджуг Марджанлы. Уверен, что граждане Азербайджана вернутся на все освобожденные сегодня от оккупантов земли. Они будут жить там в условиях мира, благополучия, будут вновь созидать и строить.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Точно так же, как они в свое время создали культурное наследие азербайджанского народа на всех наших оккупированных территориях. Но коварный враг хотел уничтожить это наследие, разрушал наши мечети. Когда мы построили в селе Джоджуг Марджанлы мечеть, аналогичную Шушинской, я сказал на ее открытии, что они могут разрушать здания мечетей, но эти мечети живут в наших сердцах, и наступит день, когда мы восстановим все наши разрушенные мечети, восстановим все наши города, села. Мы на пороге Великого возвращения, и Азербайджанское государства сделает все, что в его силах, чтобы граждане нашей страны вернулись и спокойно жили на освобожденных от оккупации землях в условиях благополучия, чтобы на этих землях жизнь забила новым ключом.

Все эти годы наши вынужденные переселенцы жили одной мечтой, несмотря на то, что для многих из них были созданы прекрасные условия, и, как вы знаете, только в этом году мы планируем сдать в пользование вынужденных переселенцев 7 тысяч квартир. Более 300 тысячам вынужденных переселенцев были вручены ключи от домов, квартир. Они благодарят нас за эту заботу и выражают это в ходе моих многочисленных встреч с ними. Но в то же время я знал, и они мне говорили: верните нас, верните нас на свои земли. Они понимали, что это сложный вопрос, понимали, что для этого должна созреть определенные геополитические условия. Они верили в меня, и я говорил им, что мы вернемся на эти земли, я говорил, что я знаю, что, когда и как надо делать. Доверие народа ко мне позволило нам решить этот вопрос. Я еще раз заявляю, что выполняю все данные мною обещания, привержен им. Главный вопрос для меня как Президента, главная моя задача заключается в возвращении земель Азербайджана, восстановлении территориальной целостности страны, и мы делаем это сегодня на поле боя»,- сказал Президент Ильхам Алиев.