Президент Азербайджана: Они просто обманывали нас и международных посредников

БАКУ /Trend/ -

Построенные Арменией на оккупированных землях укрепления говорят о том, что они не намеревались возвращать нам эти земли. Они просто обманывали нас и международных посредников, тянули время и наряду с этим проводили незаконное заселение на оккупированных землях. Они разместили в городе Лачин, в Кяльбаджаре тысячи людей. На освобожденных сегодня от оккупации землях – в Физулинском, Джебраильском и других наших районах они жили в наших селах.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в очередном обращении к народу, рассказывая о коварном намерении Армении.

«Этническая чистка, геноцид против азербайджанцев, изгнание наших граждан со своих родных земель и проведение после всего этого «референдума» полностью противоречат человеческой морали, законам, международному праву. Никто не признал так называемую «Нагорно-Карабахскую республику». Теперь они из кожи вон лезут, чтобы страны мира признали сепаратистское, криминальное образование. Они потеряли разум, не понимают, что этого никто не сделает, не понимают, что любая страна, которая пойдет на это, не может считаться дружественной для Азербайджана», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Отметив, что сегодня они стараются восстановить статус-кво, глава государства сказал: «Я уже говорил, что статус-кво больше нет. Мы уничтожили статус-кво и правильно сделали. Мы ждали около 30 лет. Десять лет назад страны-сопредседатели Минской группы распространили заявление на уровне своих президентов, в котором говорилось, что статус-кво неприемлем. Мы поддержали, одобрили это, у нас появились большие надежды, а достигнутый затем за столом переговоров определенный прогресс увеличил наши надежды. Но оказалось, что коварный враг просто-напросто обманывал нас и международную общественность. Это неуважение к международным посредникам».