Президент Ильхам Алиев: Мы и дальше будем гнать этих лжецов

БАКУ/Trend/ - Тридцать лет они оскорбляли нас. Тридцать лет разрушали наши памятники на оккупированных территориях, пытались стереть наше историко-культурное наследие. Почему за тридцать лет международное сообщество не применило санкции в отношении государства-агрессора? Я неоднократно говорил о необходимости применения санкций. Эта страна, ее руководство не хотят по доброй воле покинуть наши земли. Они обманывают нас, ведут переговоры ради имитации. Им нельзя верить, и я оказался прав. Посмотрите на созданные там укрепления. Разве страна, построившая такие укрепления, потратившая на это такие средства, выйдет оттуда? Если бы хотели выйти, то не сделали бы этого. То есть, каждое их слово – ложь.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«И сегодня руководители их государства днем и ночью распространяют ложь и измышления об Азербайджане, событиях, происходящих на поле боя. Словно кто-то сражается вместо нас. Азербайджанский народ, азербайджанская молодежь, азербайджанские солдаты преподносят им урок. Мы сражаемся в одиночку, об этом знают все. Но они не могут смириться с этим, так как мифы развеиваются, мифы – основа их идеологии. Ложь об истории. К сожалению, им удалось заставить многие страны принять эту историческую ложь. Ложь о Ходжалы - якобы Азербайджан сам совершил Ходжалинский геноцид. Их официальные представители выступили с ложным заявлением о бомбардировке Гянджи, утверждая, что не Армения организовала этот ракетный обстрел. Нет ни совести, ни морали, ни нравственности. И ума нет. Если бы был ум, то сказали бы, посмотрите, ведущие страны мира отслеживают стартовую позицию и траекторию полета этой баллистической ракеты, откуда она была выпущена и где упала. Баллистическим ракетам дается боевое задание. Они не случайно упали на это жилой массив. Ночью, преднамеренно. Но они потеряли разум, продолжают обманывать мир. Кто сбросил эту ракету на Гянджу? Мы сами? Лгут, так же, как лгали, когда говорили, что Азербайджан сам совершил Ходжалинский геноцид. Лгут всему миру, лгут во всех интервью. Мы и дальше будем гнать этих лжецов»,- сказал Президент Ильхам Алиев.