Генпрокуратура Азербайджана возбудила 37 уголовных дел по преступлениям, совершенным ВС Армении против гражданского населения

БАКУ /Trend/ - Сегодня в формате видеоконференции было проведено 18-е заседание генеральных прокуроров стран-членов ШОС, посвященное вопросам борьбы с коррупцией, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В мероприятии с участием генеральных прокуроров 15 стран и высокопоставленных представителей международных организаций Азербайджан представила делегация под руководством Генерального прокурора Кямрана Алиева.

Кямран Алиев проинформировал участников об обстреле армянскими вооруженными силами в зоне конфликта гражданского населения в городах, расположенных далеко от зоны боевых действий, в том числе, ракетном обстреле мирного населения в центре второго по величине города Азербайджана - Гянджи 4, 11 и 17 октября, имеющего стратегическое значение города Мингячевир, нефтепроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Новороссийск, ракетном обстреле Мингячевирской ГЭС, использовании запрещенных на международном уровне кассетных бомб "Смерч" и ракетных установок "Скад", а также об участии в рядах ВС Армении иностранных наемников.

Было отмечено, что по фактам преступлений против мирного населения со стороны ВС Армении Генпрокуратура Азербайджана возбудила 37 уголовных дел.

Начиная с 27 сентября и по сегодняшний день, в результате преступлений, совершенных ВС Армении против мирного населения, погиб 61 мирный житель, включая 7 детей, 19 женщин, ранены свыше 300 гражданских лиц, нанесен серьезный ущерб более чем 2 500 домам и гражданским объектам.

Генпрокурор Алиев подчеркнул, что азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, освободив многие села, поселки, районы и города.

Генпрокуроры России - Игорь Краснов, Ирана - Мухаммед Джафар Монтазери, Узбекистана - Нигматулла Юлдашев решительно осудили атаки на гражданское население, подчеркнули важность урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мирным путем в рамках норм международного права.

В заключение мероприятия были подписаны документы о сотрудничестве и принято решение о проведении следующего заседания в 2021 году в Индии.

(Текст: Кямаля Сеидова.)