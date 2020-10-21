Председатель Республиканской народной партии Турции направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Председатель Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу во вторник направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо.

"Уважаемый господин Президент,

Выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с гибелью наших братьев, ставших шехидами в ходе военных операций, начавшихся с нападения 27 сентября Армении на позиции и населенные пункты азербайджанской армии и направленных на освобождение Ваших оккупированных территорий.

С удовлетворением следим за освобождением пядь за пядью Ваших земель, почти тридцать лет находящихся под оккупацией, в результате контрнаступательной операции Вооруженных сил Азербайджана, поддерживаем Вас в справедливой борьбе. Заранее поздравляю Вас с освобождением родных земель от оккупации.

Международная общественность не смогла найти пути решения проблемы, связанной с многолетней оккупацией территорий Азербайджана, изгнанием из родных очагов более одного миллиона человек, которые стали беженцами и вынужденными переселенцами. Поколения, не родившиеся на земле предков, выросшие, не видя этих мест, сегодня с волнением ожидают дней, когда территории Азербайджана полностью будут освобождены от оккупации.

Надеемся, что достигнутое в Москве временное гуманитарное прекращение огня создаст новую возможность для урегулирования конфликта, и отмечаем важность полного и безоговорочного выхода Армении с оккупированных земель. Решительно осуждаем то, что Армения, вопреки достигнутому прекращению огня, нанесла ракетные удары по таким населенным пунктам, как Гянджа, Барда, Мингячевир, для распространения войны на всю территорию Азербайджана, совершила убийство мирных граждан.

Уверены в том, что Азербайджан, который прав с точки зрения истории и международного права, продолжит свое преимущество и в дипломатической сфере, как и на полях сражений, и, доведя до конца справедливую борьбу, обеспечит возвращение Нагорного Карабаха в состав Вашей страны.

Наши сердца бьются в унисон с Азербайджаном. Как говорил великий лидер Мустафа Кемаль Ататюрк, "Печаль Азербайджана – наша печаль, его радость – наша радость", - говорится в письме.