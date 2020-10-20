Пусть армяне раз и навсегда забудут Худаферин - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Распространенная в армянских СМИ информация о том, что на Худаферинском мосту идут боевые действия, полностью является ложью. Пусть армяне забудут Худаферин раз и навсегда.

Об этом сказал пресс-секретарь минобороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает во вторник Trend,

Он отметил, что этими сообщениями армянская сторона пытается найти утешение.

"В армянских СМИ прошла информация о том, что, якобы, на Худаферинском мосту идут боевые действия. Сообщаем, что ведение ВС Армении какой-либо операции в Худаферине невозможно. В настоящее время Худаферинский мост находится под полным контролем вооруженных сил Азербайджана", - сказал Анар Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)