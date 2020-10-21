Экономически сильный Азербайджан и Армения, пытающаяся выстоять на пожертвования Кардашьян - Руфиз Хафизоглу в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира"(ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend продолжает информировать мировую общественность о событиях, которые происходят в Нагорном Карабахе.

В ходе выступления на катарском телеканале "Аль Джазира" главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу сказал, что неверно сравнивать экономически сильный Азербайджан и Армению, пытающуюся устоять на ногах благодаря пожертвованиям Кардашьян.

Хафизоглу отметил, что официальные лица Армении делают нелогичные заявления, ставя себя в смешное положение.

(Текст: Кямаля Сеидова)