ВС Армении не сбивали военный самолет ВС Азербайджана - Минобороны

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная армянской стороной о том, что якобы сбит азербайджанский военный самолет, не соответствует действительности, это очередная выдумка военно-пропагандистской машины Армении, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

(Текст: Кямаля Сеидова.)