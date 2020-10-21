Агрессия Армении против невинных жителей Азербайджана - преступление, заслуживающее осуждения - пакистанский эксперт

БАКУ /Trend/ - Продолжающаяся агрессия армянских войск против невинных жителей Азербайджана является преступлением, заслуживающим осуждения, сказал Trend главный редактор пакистанской газеты Daily Islamabad Post Ансар Бхатти, комментируя обстрел мирного населения Азербайджана.

Несмотря на соглашение о гуманитарном прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, вооруженные силы Армении обстреляли мирное население на территории Гянджи, которая находится вне зоны нагорно-карабахского конфликта.

«Совершая такие действия, армянские вооруженные силы, как и их правительство, грубо нарушают права человека, а также попирают все международные законы и нормы. Мирные жители Гянджи стали жертвами неправомерных действий. Убийство невинных людей является прямым свидетельством жестокости армянских вооруженных сил», - сказал Бхатти.

Главный редактор подчеркнул, что, согласно международным нормам и законам, даже во время войны мирное население не должно подвергаться нападениям.

«Пакистан полностью поддерживает Азербайджан и будет продолжать делать это и впредь. Буквально вчера министр иностранных дел Махдум Шах Махмуда Куреши провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Министры иностранных дел обсудили двусторонние отношения и продолжающийся конфликт между Азербайджаном и Арменией в нагорно-карабахском регионе. Пакистанская сторона выразила полную солидарность с братским народом Азербайджана и его народом в это трудное время», - сказал Бхатти.

Бхатти также добавил, что необходимо провести расследование варварских преступлений, совершенных Арменией, и что Азербайджан должен довести это дело до всей мировой общественности.

(Автор: Клавдия Ромакаева Редактор: Наталья Кочнева)

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