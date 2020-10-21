Политическому руководству Армении сейчас предстоит сделать несколько непростых шагов - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Армения за эти годы успела вырастить поколение людей, беспочвенно уверенных в неизменности статуса-кво и полном отсутствии необходимости думать о будущем своей страны.

Об этом заявила Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

Российский эксперт отмечает, что 21 сентября, выступая в видеоформате на заседании, посвященном 75-летию ООН, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости трансформировать ООН в более эффективную организацию, поскольку в нынешнем формате Организация явно не справляется с новыми вызовами и угрозами.

"Признавая значимость резолюций ООН, Ильхам Алиев отметил, что необходима реструктуризация Организации для того, чтобы резолюции стали обязательными для выполнения, а не оставались на бумаге.

Эта речь Президента Азербайджана подвела черту длительному периоду ожидания. В то время как Армения за эти годы успела вырастить поколение людей, беспочвенно уверенных в неизменности статуса-кво и полном отсутствии необходимости думать о будущем своей страны, Азербайджан приложил заметные усилия, чтобы реформировать вооруженные силы, экономику страны и внешнеполитический статус государства. Потерянные годы Армении не вернуть в одночасье, да и ресурсов таких нет, даже если предположить, что есть время. А времени уже нет. То, что было, Армения потратила не на развитие и совершенствование своей мощи, а на самовнушение о собственной значимости и неустрашимости", - сказала она.

Галина Ниязова подчеркивает, что, как показал опыт последних недель, мотивированная и обученная армия Азербайджана оказалась сильнее. Политическому руководству Армении сейчас предстоит сделать несколько непростых шагов.

"Во-первых, придется признаться собственному населению, что вооруженные силы Азербайджана действительно освобождают свои территории. Во-вторых, придется объявить матерям военных, которые и так не понимали, зачем они воюют, что потери гораздо больше, чем хотела бы заявить официальная статистика. Что необходимо было сделать в первый же день – объявить мирному населению, проживающему на оккупированных территориях, что дома, которые они занимают – это чужие дома, земли, на которых они разводят хозяйства – это чужие земли. И их придется освободить, как только хозяева вернутся. Когда вернуться те люди, которые стали вынужденными беженцами из этих самых земель 27 лет назад. Держать население в неведении, вводить в заблуждение мировую общественность – это, конечно, неуважение к международному праву и правам личности", - добавила российский эксперт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)