Парламент Азербайджана подготовил ролик о Нагорном Карабахе на 22 языках мира (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Для донесения до международного сообщества правды о нагорно-карабахском конфликте по инициативе председателя Милли Меджлиса (парламента) Сахибы Гафаровой подготовлен видеоролик с участием депутатов и сотрудников отдела международных отношений аппарата парламента, сообщает в среду Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Видеоролик включает обращение депутатов и сотрудников аппарата парламента на 22 языках мира.

Представляем данный видеоролик:

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)