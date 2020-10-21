ПВО Азербайджана уничтожили еще 3 БПЛА ВС Армении

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 12:55 до 13:30 подразделения ПВО Азербайджана обнаружили и уничтожили еще 3 тактических БПЛА, принадлежащих ВС Армении, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны.

Два из них были уничтожены на Физулинском направлении, один - на Тертерском направлении.

(Текст: Кямаля Сеидова.)