Армения совершенно не заинтересована в урегулировании конфликта мирным путем - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Заявление премьер-министра Армении об отсутствии дипломатического решения конфликта в очередной раз демонстрирует, что Армения совершенно не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров.

Как передает в среду Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он сказал, что этим заявлением армянское руководство признает, что цель Армении - держать под оккупацией территории Азербайджана. Этим официальный Ереван вновь доказывает, что его заявление о мирном урегулировании конфликта не является ничем иным, как лицемерием.

Премьер-министр Армении исходит из своих личных политических амбиций, призывая гражданские исполнительные органы и мирное население к тотальному вооружению, подстрекает их на военные действия. Эта официальная позиция Армении показывает, кто в действительности нарушил гуманитарный режим прекращения огня и служит обострению ситуации в регионе.

На самом деле такое заявление человека, отдавшего приказ постоянно обстреливать азербайджанский город Гянджу баллистическими ракетами типа "Scud", жителей других городов и районов из ракет и артиллерии, не должно вызывать удивлений.

Это заявление премьер-министра Армении озвучено сразу после рабочего визита глав МИД двух стран в Москву по инициативе России и в преддверии встречи на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне по инициативе США.

В недавних интервью для международных СМИ Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял о готовности Азербайджана к переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта.

На фоне конструктивной позиции Азербайджана по урегулированию конфликта международное сообщество, в частности сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должно делать выводы из этого заявления руководства Армении. Это заявление руководства Армении также является неуважением к шагам, предпринимаемым международным сообществом для дипломатического урегулирования конфликта.

Азербайджан поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров согласно существующей дорожной карте в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)