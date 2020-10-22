Сформированный годами военный бюджет Азербайджана приносит плоды на поле боя - эксперт

БАКУ /Trend/ - В рамках повышения боеспособности вооруженных сил, Азербайджан еще с начала 2000-х годов сосредоточился на приобретении новейшего вооружения и техники, среди них основное место занимает современное высокоточное оружие.

Об этом в среду сказал Trend военный эксперт Рашад Сулейманов.

По его словам, к ним относятся беспилотные летательные аппараты, управляемые ракетные комплексы, оперативные тактические ракетные комплексы и баллистические ракеты.

"Сегодня в боевых действиях, которые начались 27 сентября, Азербайджан больше использует БПЛА и высокоточное оружие. Вторую карабахскую войну сегодня мы можем назвать войной высоких технологий. Поскольку в боевых действиях используется высокоточное оружие и это оружие используется азербайджанской армией.

В Карабахе бои идут между азербайджанской армией, оснащенной по последнему слову техники и армянской армией - со старой техникой советского производства, которое утратило актуальность. Именно благодаря закупленному Азербайджаном в последние годы вооружению удалось уничтожить на поле боя значительное число военной техники и живой силы армянской стороны. Если можно сказать, в современном военном деле формируются азербайджанские стандарты", - сказал Сулейманов.

Он отметил, что ЗРК, в частности, применяются для противовоздушной обороны, однако сегодня события в Карабахе развиваются по полностью противоположному сценарию.

"Это однозначно историческое событие. БПЛА азербайджанской армии с высокой точностью уничтожают именно предназначенные для борьбы с воздушными целями ракетные комплексы, обладающие неоспоримым авторитетом в международных военных кругах системы С-300. Следует добавить, что в ходе боевых действий эти беспилотные аппараты слажено управляются. Ведь невозможно достичь успехов на поле боя просто обладая высокотехнологичными средствами. Для этого требуется высококвалифицированные кадры, слаженная работа операторов, прикрытие системами радиоэлектронной борьбы. Результата можно достичь только благодаря слаженной деятельности", - подчеркнул Рашад Сулейманов.

Эксперт добавил, что новые технологии также позволяют снизить военные расходы. При нанесении удара по цели, подчеркивает Сулейманов, БПЛА расходует один снаряд.

"Это можно увидеть и на кадрах, демонстрируемых министерством обороны. Затрагивая высокотехнологичное вооружение, помимо БПЛА, также следует отметить управляемые ракетные системы. Эта война показывает, что сформированный годами военный бюджет Азербайджана приносит плоды на поле боя. Наша армия, как и отметил Верховный Главнокомандующий, руководствуется принципом "максимальный результат, минимальные потери", - добавил Рашад Сулейманов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)