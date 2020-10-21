Для участвующего в боях личного состава ВС Азербайджана проведен проект "Письмо солдату" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В целях дальнейшего повышения боевого духа военнослужащих, участвующих в боях, Армейский идейно-культурный центр имени Ази Асланова в рамках пропагандистских и агитационных мероприятий провел проект "Письмо солдату".

Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны, письма, адресованные личному составу, участвующему в боях, производят хорошее впечатление на наших военнослужащих и приветствуются ими.

Военнослужащие, в свою очередь, поблагодарили тех, кто участвовал в акции в поддержку армии Азербайджана, которая является торжеством единства народа и армии.